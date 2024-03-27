A Milli Takım'da 3 yıl sonra bir ilk!

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Avusturya'ya deplasmanda 6-1 kaybetti.



Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla 3 yıl sonra kalesinde 6 gol gördü. Türkiye, son olarak Eylül 2021'de Hollanda'ya 6 golle kaybetmişti.



2 MAÇI DA KAYBETTİK



Öte yandan A Milli Futbol Takımı, milli arada çıktığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Milliler, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya ise 6-1'lik skorla kaybetti.



