A Milli Takım'da 3 yıl sonra bir ilk!

Avusturya'ya 6-1 kaybeden A Milli Futbol Takımı, 2021'deki Hollanda maçından bu yana kalesinde ilk kez 6 gol gördü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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A Milli Takım'da 3 yıl sonra bir ilk!
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27 Mart 2024 00:56
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Avusturya'ya deplasmanda 6-1 kaybetti.

Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla 3 yıl sonra kalesinde 6 gol gördü. Türkiye, son olarak Eylül 2021'de Hollanda'ya 6 golle kaybetmişti.

2 MAÇI DA KAYBETTİK

Öte yandan A Milli Futbol Takımı, milli arada çıktığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Milliler, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya ise 6-1'lik skorla kaybetti.

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