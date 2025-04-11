Billie Jean King Kupası'nda Macaristan'ı 2-0 yenen A Milli Kadın Tenis Takımı, tarihinde ilk kez dünya grubu play-off'larında mücadele etmeye hak kazandı.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1'de Fransa ve İsveç'i yenerek grubunu lider tamamlayan milli takım, C Grubu ikincisi Macaristan'la karşılaştı.
Milli takım, Macaristan'ı 2-0 mağlup ederek ilk kez dünya grubu play off'larında oynama hakkı elde etti.
Serinin ilk karşılaşmasında korta çıkan Ayla Aksu, Amarissa Kiara Toth'u 2-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle yenerek Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.
Serinin ikinci maçında Zeynep Sönmez, Anna Bondar'ı 6-2 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek skoru 2-0 yaptı.
Tarihi bir başarıya imza atan A Milli Takım, kasım ayındaki play-off'larda, dünya grubu elemelerine yükselmek için mücadele edecek.
A Milli Kadın Tenis Takımı'ndan tarihi başarı!
Macaristan'ı 2-0 yenen A Milli Kadın Tenis Takımı, tarihinde ilk kez dünya grubu play-off'larında oynamaya hak kazandı.
Billie Jean King Kupası'nda Macaristan'ı 2-0 yenen A Milli Kadın Tenis Takımı, tarihinde ilk kez dünya grubu play-off'larında mücadele etmeye hak kazandı.
- 19:35 Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda ikinci etap tamamlandı
- 19:29 Okan Buruk'tan sakatlık sözleri!
- 19:21 Bayern Münih'ten Florian Wirtz'e kanca!
- 19:15 Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı'ndan Fenerbahçe'ye protesto
- 18:59 A Milli Kadın Tenis Takımı'ndan tarihi başarı!
- 18:55 Borussia Dortmund'da Hummels düşüncesi
- 18:51 Samsunspor - Galatasaray: 11'ler
- 18:43 Ruben Amorim'den Altay kararı!
- 18:32 Inter Miami'de Lionel Messi imzaya yakın!
- 18:23 Altekma, deplasmanda set vermeden galip
- 18:03 20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da başladı
- 18:01 Rivaldo'dan Vinicius'a mesaj: "Göster kendini"
- 17:56 Saint-Maximin'den taraftara büyük jest
- 17:48 Juventus, Hojlund için harekete geçti!
- 17:36 Hansi Flick: "Barcelona eşsiz bir deneyim"
- 17:33 Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nda ilk gün tamamlandı
- 17:31 Türkiye Boccia Şampiyonası Kocaeli'de sona erdi
- 17:28 Muş'ta satranç grup birinciliği müsabakası sona erdi
- 17:15 Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Banza sürprizi!
- 17:06 Muş'ta satranç grup birinciliği müsabakası sona erdi
- 16:53 Newcastle'ın hedefinde Matheus Cunha var!
- 16:44 Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Ece Üngör'den tarihi başarı!
- 16:38 Hansi Flick'ten yeni kontrat konusunda açıklama!
- 16:28 Inter, Jonathan David rekabetine dahil oldu!
- 16:26 Bayern Münih, Sane ile sözleşme uzatıyor!
- 16:25 Okul Sporları Gençler Curling Türkiye Şampiyonası sona erdi
- 16:23 Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Çanakkale etabıyla başlayacak
- 16:22 Reijnders, dev kulüpleri reddetti, Milan'da kaldı
- 16:19 Beşiktaş Kulübü, "Baba Hakkı"yı anacak
- 16:16 Formula 1'de sıradaki durak Bahreyn
- 16:15 Konyaspor'dan transfer yasağı açıklaması: "200 bin euro ödeyince kalkacak"
- 16:14 Türkiye'nin en büyük bowling salonu Avrupa Şampiyonası'na hazır
- 16:09 Sivasspor, Süper Lig'de son 8 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
- 16:05 Eyüpspor'dan Celje'ye kiralanan Seslar, Konferans Ligi'nde asist kralı
- 16:03 Altay deplasmanda kurtuluş için terliyor
- 16:02 Denizlispor'da Taş'tan destek çağrısı
- 16:00 Karşıyaka'ya finaller öncesi Ergüllü morali
- 15:59 Genç Başkan Halil Ayar Avrupa'ya değer katıyor
- 15:58 Beşiktaş ile Başakşehir 37. kez karşı karşıya gelecek
- 15:56 Mersin Spor Basketbol, Türk Telekom'a hazırlanıyor
- 15:56 4 Eylül Stadı Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
- 15:55 Ağabeyini yenerek bilek güreşine başlayan para milli sporcunun bileği bükülmüyor
- 15:53 Avrupa Halter Şampiyonası, Moldova'da yapılacak
- 15:46 PFDK'den büyüklere ceza yağdı!
- 15:44 Ayvalıkgücü'nde Yıkılmazdağ rekor kırdı
- 15:42 Kaçkar Dağları'nda UTMB için başvuru rekoru kırıldı!
- 15:28 Trabzonspor'dan "Kartal Tesisleri" ve "Akyazı Projesi"ne ilişkin açıklama
- 15:28 Beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı yapılacak
- 15:27 Gaziantep Basketbol'da hedef play-off'a kalmak
- 15:26 TSYD İzmir Şubesi Koşusu'nda zafer Birdwood'un
- 15:24 Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçları heyecanı
- 15:23 1. Lig'de bu sezon hafta bazındaki gol rekoru kırıldı!
- 15:22 Göztepe, galibiyet hasretini dindirmek istiyor
- 15:20 Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde derbi zamanı
- 15:20 Bakan Bak Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı'nı kabul etti
- 15:17 RAMS Başakşehir, Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak
- 15:16 "Dört büyükler"in karateye başlaması için çalışma başlatıldı!
- 15:12 Türkiye liglerinde haftanın programı
- 15:09 Çaykur Rizespor, küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor
- 15:06 Türk sporunun futbol ve basketboldaki tek milli oyuncusu: Can Bartu
Borussia Dortmund'da Hummels düşüncesi
Ruben Amorim'den Altay kararı!
Rivaldo'dan Vinicius'a mesaj: "Göster kendini"
Juventus, Hojlund için harekete geçti!
Hansi Flick: "Barcelona eşsiz bir deneyim"
Newcastle'ın hedefinde Matheus Cunha var!
Hansi Flick'ten yeni kontrat konusunda açıklama!
Inter, Jonathan David rekabetine dahil oldu!
Bayern Münih, Sane ile sözleşme uzatıyor!
Reijnders, dev kulüpleri reddetti, Milan'da kaldı
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Zeki Çelik'ten vazgeçmiyor!
-
2
Samsunspor - Galatasaray: 11'ler
-
3
Konyaspor'a 3 dönem transfer yasağı!
-
4
Barış Alper Yılmaz, yine göz hapsinde!
-
5
Liverpool açıkladı: Muhammed Salah
-
6
Fenerbahçe hisselerinin %4.80'ini yabancı yatırımcıya sattı
-
7
Thomas Reis'ten Galatasaray itirafı!
-
8
Livakovic'ten ayrılık sinyali!
-
9
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı
-
10
Osayi-Samuel'de ibre tersine döndü!