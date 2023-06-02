A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri İspanya ve Belçika

A Milli Kadın Basketbol Takımı, İspanya'da hazırlık turnuvasında mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri İspanya ve Belçika
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02 Haziran 2023 13:57
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, İspanya'da düzenlenen hazırlık turnuvasına katılacak.

Milliler, 2-3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Cordoba Şehir Turnuvası'nda, ev sahibi İspanya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlıların turnuvada TSİ 22.00'de başlayacak maçların programı şöyle:

2 HAZİRAN CUMA:

Türkiye-İspanya

3 HAZİRAN CUMARTESİ:

Türkiye-Belçika

 
 
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