A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri İspanya ve Belçika

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, İspanya'da düzenlenen hazırlık turnuvasına katılacak.
Milliler, 2-3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Cordoba Şehir Turnuvası'nda, ev sahibi İspanya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlıların turnuvada TSİ 22.00'de başlayacak maçların programı şöyle:
2 HAZİRAN CUMA:
Türkiye-İspanya
3 HAZİRAN CUMARTESİ:
Türkiye-Belçika
Milliler, 2-3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Cordoba Şehir Turnuvası'nda, ev sahibi İspanya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlıların turnuvada TSİ 22.00'de başlayacak maçların programı şöyle:
2 HAZİRAN CUMA:
Türkiye-İspanya
3 HAZİRAN CUMARTESİ:
Türkiye-Belçika