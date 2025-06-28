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18:30

99. Gazi Koşusu resepsiyonunda yarış dünyası bir araya geldi

99.su koşulacak Gazi Koşusu öncesinde spor ve medya dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi.

calendar 28 Haziran 2025 16:48 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2025 16:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
99. Gazi Koşusu resepsiyonunda yarış dünyası bir araya geldi
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, bu yıl 99'uncu kez koşulacak.

29 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Gazi Koşusu öncesinde yarış camiasının paydaşları ile sanat, spor ve medya dünyasının önde gelen isimleri 99. Gazi Koşusu Resepsiyonu'nda bir araya geldi.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı ve Yönetim Kurulunun ev sahipliğindeki gece İstanbul Boğazında bulunan Mandarin Oriental Bosphorus'ta gerçekleşti.


TJK Başkanı Serdal Adalı'nın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, Behzat Gerçeker & Enbe Orkestrası konseriyle devam etti.

Adalı, Gazi Koşusunun tüm yarış dünyasına hayırlı olmasını dileyip "Tayların ayağı düz bassın, şansınız bol olsun" dedi. Daha sonra Yönetim Kurulu Üyeleri ve eski başkanlar ile birlikte geleneksel Gazi

Koşusu pastası kesildi.

Pasta kesiminin ardından sahne alan sanatçı Sıla konuklara müzik ziyafeti yaşattı. TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce gecenin anısına sanatçı Sıla'ya çiçek takdiminde bulundu.


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