Philadelphia 76ers'ın, LA Clippers yıldızı Paul George'u takip etme konusundaki ilgisinin "önemli ölçüde azaldığı" iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania, 76ers'ın maaş sınırındaki esnekliği ve gelecek haftaki NBA Draftı öncesinde elindeki draft hakları ile başka noktalara odaklanmasının beklendiğini bildirdi.



Kontratında gelecek sezon için 48,8 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu bulunan George'un, Clippers ile ortaklıklığını sürdürme konusunda karşılıklı olarak olumlu ifadeler kullanılmış olsa da, taraflar şu ana kadar bir anlaşmaya varamamıştı.



Geçtiğimiz sezon George, maç başına 33,8 dakikada 22,6 sayı, 5,2 ribaund ve 3,5 asist ortalamaları yakaladı.





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