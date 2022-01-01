6 Raptor çift haneleri gördü, Bulls'u uzatmada yıktı!

Altı oyuncusu çift hanelerde skor üreten Toronto Raptors, Chicago Bulls'u uzatmada 127-120 yenmeyi başardı.



DeMar DeRozan'ın son çeyrekte iplerini eline aldığı Chicago bitime son 4:17 kala 17-9'luk bir seri yakalamış ve iki sayı öne geçmiş olsa da, 0.7 saniye kala Scottie Barnes'ın basketiyle skor eşitlendi ve maç uzatmaya gitti.



Ancak, altı oyuncusu çift haneli skor üretmiş olan Raptors ekibi uzatmada bitime 3:40 kala Bulls'a 13-4 üstünlük sağladı ve galip gelmeyi başardı. Pascal Siakam 25 sayı, 13 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla galibiyetin mimarı oldu. Fred VanVleet, Scottie Barnes ve OG Anunoby 21'er sayı kaydederlerken, Chris Boucher ve Gary Trent 16'şar sayı buldular:



