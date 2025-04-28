6. Avrupa Spor Felsefesi Birliği Konferansı, İstanbul'da başladı

6. Avrupa Spor Felsefesi Birliği (EAPS) Konferansı, İstanbul'da başladı.



EAPS tarafından her yıl Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde gerçekleştirilen konferansın açılış töreni, Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde yapıldı.



Konferansa 25 farklı ülkeden bilim insanının yanı sıra Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Avrupa Spor Felsefesi Birliği Başkanı Matija Mato Sekrbic katıldı.



Üç gün sürecek konuşmalar, paneller, yuvarlak masa tartışmaları, çalıştaylar ve oturumlar yapılacak.



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, konferansta yapılacak çalışmaların spora önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Bu etkinliğin sporun sadece fiziksel bir faaliyet değil aynı zamanda felsefi, toplumsal ve kültürel bir zemin üzerinde şekillendiğini bir kez daha gözler önüne sereceğine inanıyorum. Sporun etik boyutları, tarihsel gelişimi, olimpik değerler ve disiplinler arası ilişkiler gibi pek çok konunun ele alınacağı bu konferans, alanlar arası diyaloğun gelişmesine ve ortak akademik üretimin teşvik edilmesine önemli katkılar sunacaktır. Bu yıl konferans programına dahil edilen 'İstanbul ve spor tarihi' ile 'Olimpizm, olimpik ve paralimpik sporlara Türk bakış açısı' başlıklı paneller ve Türkçe sunumlara ayrılan özel alan sayesinde ülkemiz akademik camiasının da bu uluslararası bilgi paylaşımına daha etkin katılım sağlaması hedeflenmiştir. Toplamda 76 konuşmanın yer aldığı bu yoğun program sporun evrensel diliyle kurulan akademik köprülerin ne kadar güçlü ve kalıcı olabileceğinin de göstergesidir." diye konuştu.



Konferans başkanı Tuna Uslu da "Önümüzdeki yıllarda İstanbul'un pek çok spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak olması nedeniyle kent rekreasyonunu çok disiplinli düşünmeye ihtiyacımız olacak. O yüzden bu konferansa ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Spor insanın mükemmeli arayışının pratiğidir. İnsan varoluşu neyse sportif hareket de odur." ifadelerini kullandı.



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Ayşe Türksoy Işım, "Burada sadece bilimsel toplantı gerçekleştirmiyoruz. Ruhunu ve etik değerlerini yeniden düşünme fırsatı buluyoruz. Spor bir düşünce biçimi ve toplumsal ifade şeklidir. Konferansa dünyanın dört bir yanından gelen spor insanları bize kendi kültürlerinden yeni bakış açıları sunacaklar. Sporun etikle güçleneceğine inanan bu platformun geleceğin spor anlayışına ilham vereceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



TMOK Başkanı Ahmet Gülüm de şunları kaydetti:



"Spor sadece kaleye ve potaya giren top değil. Rekreasyonel anlamda hayatımıza pozitif katkısı olan bir olgu. Spor hayatımızı birleştiren, hayatımıza fark katan çok büyük bir olgu. TMOK'un anlayışı ve felsefesi iki temel başlığa ayrılıyor. İlki insanlara spor yaptırma bilincini arttırmak. Bunun için çok ciddi çalışmalar hedefliyoruz. Diğeri ise performans. İnsanlara spor yaptırma bilincini aktarabilmek için çok ciddi çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Ben sporun hayatıma neler katabileceğini anlamış ve onun felsefesi üzerine kafa yormuş bir insanım. Biz felsefi olarak bunu toplumlarımıza aktaramadığımız takdirde genç nesillerin uzun bir yaşam yaşama şansını maalesef onlara aktaramıyoruz. Toplantının bu anlamda ülkemize de büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."



Açılış töreninin son bölümünde konferansa katkı sunan isimlere plaket verildi.



Konferansın ikinci ve üçüncü günü, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.



