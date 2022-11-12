Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK, Adanaspor'u ağırladı. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzurumspor 3-2 kazandı.





Adanaspor'un gollerini 61. dakikada Samuel Tetteh, 90+2. dakikada Burak Çoban kaydetti. Erzurumspor'un golleri ise 65. dakikada Mustafa Yumlu, 81. dakikada Orhan Ovacıklı ve 90. dakikada Eren Tozlu'dan geldii



Bu sonuçla puanını 13'e yükselten Erzurumspor FK, küme düşme hattından kurtuldu ve 13. sıraya yükseldi. 14 puanlı Adanaspor ise maç fazlasıyla bir basamak üstte, 12. sırada konumlandı.





















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