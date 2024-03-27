5 gollü düelloda Fransa, Şili'yi devirdi

Liglere verilen milli arada Fransa evinde oynadığı hazırlık maçında Şili'yi 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
5 gollü düelloda Fransa, Şili'yi devirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2024 01:03
Liglere verilen milli arada Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile Ricardo Gareca'nın yönetimindeki Şili karşı karşıya geldi.

Veledrome Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fransa 3-2 kazanırken goller; 19. dakikada Youssouf Fofana, 26. dakikada Randal Kolo Muani ve 72. dakikada Olivier Giroud'dan geldi.

Konuk ekip Şili'nin gollerini ise 6. dakikada Marcelino Nunez ve 82. dakikada Dario Osorio kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery