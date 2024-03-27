Liglere verilen milli arada Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile Ricardo Gareca'nın yönetimindeki Şili karşı karşıya geldi.
Veledrome Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fransa 3-2 kazanırken goller; 19. dakikada Youssouf Fofana, 26. dakikada Randal Kolo Muani ve 72. dakikada Olivier Giroud'dan geldi.
Konuk ekip Şili'nin gollerini ise 6. dakikada Marcelino Nunez ve 82. dakikada Dario Osorio kaydetti.
Veledrome Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fransa 3-2 kazanırken goller; 19. dakikada Youssouf Fofana, 26. dakikada Randal Kolo Muani ve 72. dakikada Olivier Giroud'dan geldi.
Konuk ekip Şili'nin gollerini ise 6. dakikada Marcelino Nunez ve 82. dakikada Dario Osorio kaydetti.