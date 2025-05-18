Mersin'de bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu, 646 sporcunun katılımıyla başladı.



Büyükşehir Belediyesince organize edilen maratonun başlangıç işareti, Erdemli İlçesindeki Kızkalesi Sahili'nde verildi.



Maratonda Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Letonya, Hollanda, Tacikistan, Rusya ve Ukrayna'dan atletler mücadele ediyor.



Sporcular, 10 kilometrelik Kızkalesi, 33 kilometrelik Lamos ve 53 kilometrelik Kilikya ultra parkurunda koşacak.



Parkurlarda Kızkalesi'nin yanı sıra Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Kanlı Divane Ören Yeri, Adam Kayalar Kabartmaları gibi tarihi alanlar yer alıyor.



