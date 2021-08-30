30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun

Bugün Türkiye için önemli bir gün. Minnet duyduğumuz Ata'mızı, şehitlerimizi ve kahramanlarımızı tekrar anıyoruz.

Haber; Sporx.com
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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun
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30 Ağustos 2021 08:59
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 99, yıl önce aziz milletimizden aldığı güçle Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde aldıkları unutulmaz zafer, bir ulusun kaderini değiştirmiş ve ülkemizin özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Sporx olarak topraklarımızı düşman işgalinden kurtarıldığı büyük zaferin 99'uncu yıl dönümünde aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor; bizlere bu zaferi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz.




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