3 milli güreşçi Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finalde

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 3 milli sporcu, finale yükseldi.



Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda 10 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, 125 kiloda sırasıyla Polonya'dan Kamil Tomasz Kosciolek, Ukrayna'dan Murazi Mchedlidze'yi eledi ve yarı finalde Azerbaycan'dan Giorgi Meshvildishvil'le karşı karşıya geldi.



Rakibini 10-0 yenen Taha, 11. Avrupa şampiyonluğu için final oynama hakkı elde etti. Taha, finalde yarın Gürcü sporcu Geno Petriashvili'yle altın madalya için mücadele edecek.



Sonuncusu 2018'de olmak üzere 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Soner Demirtaş, 74 kiloda şampiyonaya bireysel olarak katılan Imam Ganishov'u ve Gürcü Giorgi Gogritchiani'yi eleyerek yarı finalde Macaristan'dan Murad Kuramagomedov'la karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen milli sporcu, finalde yarın Slovakya'dan Taimuraz Salkazanov'la altın madalya mücadelesi verecek.



92 kiloda son iki yılın Avrupa şampiyonu olan Feyzullah Aktürk, Polonya'dan Michal Jan Bielawski ve Moldova'dan Andrian Grosul'u eleyerek yarı finalde Gürcistan'dan Miriani Maisuradze'ye rakip oldu. Rakibini 8-0 yenerek finale kalan milli sporcu, Slovakya'dan Boris Makoev'le karşı karşıya gelecek.



Serbest stil 86 kiloda Osman Göçen, Litvanya'dan Domantas Pauliuscenko ve Bulgaristan'dan Magomed Eldarovitch Ramazanov'u eleyerek yarı finalde San Marino'dan Myles Nazem Amine'yle mindere çıktı. Rakibiyle 8-8 berabere kalan Osman, son puanı San Marinolu sporcu aldığı için finale yükselme şansını yitirdi. Osman Göçen, yarın bronz madalya için mücadele edecek.



Milli sporculardan 61 kiloda Nebi Uzun ise ilk turda turnuvaya veda etti.



