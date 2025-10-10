2026 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 7. hafta başladı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı başladı.
Elemelerde C, G, H ve L gruplarında 8 maç oynandı.
Avusturya, evinde San Marino'yu 10-0 ve Danimarka, deplasmanda Belarus'u 6-0 gibi farklı skorlarla mağlup etti.
Alınan sonuçlar şöyle:
- C Grubu
Belarus-Danimarka: 0-6
İskoçya-Yunanistan: 3-1
- G Grubu
Finlandiya-Litvanya: 2-1
Malta-Hollanda: 0-4
- H Grubu
Avusturya-San Marino: 10-0
Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek: 2-2
- L Grubu
Çekya-Hırvatistan: 0-0
Faroe Adaları-Karadağ: 4-0