2026 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 7. hafta başladı

Avusturya, San Marino'yu 10-0, Danimarka ise Belarus'u 6-0 mağlup etti. Elemelerde toplam 8 maç oynandı, 35 gol atıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı başladı.
 
Elemelerde C, G, H ve L gruplarında 8 maç oynandı.
 
Avusturya, evinde San Marino'yu 10-0 ve Danimarka, deplasmanda Belarus'u 6-0 gibi farklı skorlarla mağlup etti.
 
Alınan sonuçlar şöyle:
 
- C Grubu
 
Belarus-Danimarka: 0-6
 
İskoçya-Yunanistan: 3-1
 
- G Grubu
 
Finlandiya-Litvanya: 2-1
 
Malta-Hollanda: 0-4
 
- H Grubu
 
Avusturya-San Marino: 10-0
 
Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek: 2-2
 
- L Grubu
 
Çekya-Hırvatistan: 0-0
 
Faroe Adaları-Karadağ: 4-0
 
