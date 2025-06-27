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2025 NBA Draftı 2. tur sonuçları belli oldu!

NBA Draftı'nın ikinci turu, sürpriz seçimler ve geleceğe yatırım yapan hamlelerle dikkat çekti.

calendar 27 Haziran 2025 14:31 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2025 14:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
2025 NBA Draftı 2. tur sonuçları belli oldu!
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NBA Draftı'nın ikinci turu, sürpriz seçimler ve geleceğe yatırım yapan hamlelerle dikkat çekti.

2025 NBA Draftı'nın ikinci turu, Phoenix Suns'ın Saint Joseph's Üniversitesi'nden Rasheer Fleming'i 31. sıradan seçmesiyle başladı. Uzun forvet pozisyonunda görev yapan Fleming, güçlü fiziği ve ribaund kabiliyetiyle NBA düzeyinde dikkat çeken bir potansiyele sahip. Suns'ın bu seçimle önümüzdeki yıllarda rotasyonuna derinlik kazandırmak istediği düşünülüyor.

Orlando Magic, 32. sıradan Fransız forvet Noah Penda'yı seçerek Avrupa pazarındaki etkisini sürdürdü. Magic'in bu tercihi, uzun vadede gelişim gösterebilecek genç yeteneklere yatırım yapma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.


Charlotte Hornets ise art arda iki seçim yaptı ve Duke Üniversitesi'nden Sion James ile Creighton'dan Ryan Kalkbrenner'ı kadrosuna kattı. Özellikle Kalkbrenner'ın savunma potansiyeli, Hornets'a pota altında güvenilir bir alternatif sunabilir.

Philadelphia 76ers, Auburn'un tecrübeli pivotu Johni Broome'u 35. sıradan seçerek Joel Embiid'in arkasında gelişime açık bir uzun ekledi. Lakers ise Arkansas çıkışlı Adou Thiero'ya yönelerek atletizmi ve savunma esnekliğiyle dikkat çeken bir forveti kadrosuna kattı.

Detroit Pistons, Tennessee'den Chaz Lanier'i 37. sırada seçerek skorer guard rotasyonunu güçlendirdi. Indiana Pacers ise Marquette forması giyen Kam Jones'u alarak oyun kurucu/şutör guard bölgesine derinlik kattı.

Toronto Raptors (Alijah Martin), New Orleans Pelicans (Micah Peavy) ve Phoenix Suns (Koby Brea) gibi takımlar ise potansiyelli kanat oyuncularına yöneldi. Özellikle Suns'ın Koby Brea hamlesi, hem savunma hem dış şut katkısı arayışının bir yansıması.

Sacramento Kings, Stanford'dan Maxime Raynaud'u alarak uzun rotasyonuna Avrupalı bir ekleme yaptı. Washington Wizards ise Florida State'in atletik guard/forveti Jamir Watkins'i tercih etti.

Oklahoma City Thunder, Northwestern'den Brooks Barnhizer'ı seçerek savunma odaklı bir forveti kadrosuna kattı. Timberwolves, Avustralya'dan gelen 2.18'lik dev pivot Rocco Zikarsky'yi kadrosuna katarak uzun vadeli bir projeye yöneldi.

Celtics'in Kentucky'den seçtiği Amari Williams ve Bucks'ın Mega Superbet takımından aldığı Bogoljub Markovic gibi seçimler, Avrupa'dan gelen oyuncuların draftta yükselen değerini bir kez daha ortaya koydu.

Memphis Grizzlies, West Virginia guardı Javon Small'u tercih ederken, Cleveland Cavaliers Duke çıkışlı Tyrese Proctor'ı 49. sıradan kadrosuna dahil etti.

Clippers, Nevada'dan Kobe Sanders'ı alırken, Knicks ise Fransız forvet Mohamed Diawara'ya yöneldi. Warriors, Avustralya'dan Alex Toohey ve Florida'dan Will Richard ile ikinci turu aktif geçirdi.

Utah Jazz, Wisconsin'den John Tonje'yi alırken, Indiana Pacers Liberty guardı Taelon Peter'ı tercih etti. Chicago Bulls'un 55. sıradaki tercihi Illawarra'dan Lachlan Olbrich oldu.

Draftın son sıralarında ise Boston Celtics VCU'dan Max Shulga'yı, Cavaliers ise İtalya temsilcisi Trento forması giyen Saliou Niang'ı kadrosuna kattı. Son olarak, Houston Rockets Tennessee'den Jahmai Mashack'i seçerek draftı tamamladı.

İşte tam liste!

31. Phoenix Suns: Rasheer Fleming (Uzun Forvet), Saint Joseph's

32. Orlando Magic: Noah Penda (Forvet), Fransa

33. Charlotte Hornets: Sion James (Kısa Forvet), Duke

34. Charlotte Hornets: Ryan Kalkbrenner (Pivot), Creighton

35. Philadelphia 76ers: Johni Broome (Pivot), Auburn

36. Los Angeles Lakers: Adou Thiero (Uzun Forvet) , Arkansas

37. Detroit Pistons: Chaz Lanier (Şutör Guard), Tennessee

38. Indiana Pacers: Kam Jones (Oyun Kurucu/Şutör Guard), Marquette

39. Toronto Raptors: Alijah Martin (Şutör Guard), Florida

40. New Orleans Pelicans: Micah Peavy (Şutör Guard/Kısa Forvet), Georgetown

41. Phoenix Suns: Koby Brea (Şutör Guard/Kısa Forvet), Kentucky

42. Sacramento Kings: Maxime Raynaud (Pivot), Stanford

43. Washington Wizards: Jamir Watkins (Şutör Guard/Kısa Forvet), Florida State

44. Oklahoma City Thunder: Brooks Barnhizer (Kısa Forvet), Northwestern

45. Minnesota Timberwolves: Rocco Zikarsky (Pivot), Brisbane

46. Boston Celtics: Amari Williams (Pivot), Kentucky

47. Milwaukee Bucks: Bogoljub Markovic (Uzun Forvet/Pivot), Mega Superbet

48. Memphis Grizzlies: Javon Small (Oyun Kurucu), West Virginia

49. Cleveland Cavaliers: Tyrese Proctor (Guard), Duke

50. LA Clippers: Kobe Sanders (Şutör Guard/Kısa Forvet), Nevada

51. New York Knicks: Mohamed Diawara (Forvet), Fransa

52. Golden State Warriors: Alex Toohey (Kısa Forvet/Uzun Forvet), Sydney

53. Utah Jazz: John Tonje (Kısa Forvet), Wisconsin

54. Indiana Pacers: Taelon Peter (Guard), Liberty

55. Chicago Bulls: Lachlan Olbrich (Uzun Forvet/Pivot), Illawarra

56. Golden State Warriors: Will Richard (Şutör Guard), Florida

57. Boston Celtics: Max Shulga (Guard), VCU

58. Cleveland Cavaliers: Saliou Niang (Şutör Guard/Kısa Forvet), Trento

59. Houston Rockets: Jahmai Mashack (Guard), Tennessee


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