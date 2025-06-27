NBA Draftı'nın ikinci turu, sürpriz seçimler ve geleceğe yatırım yapan hamlelerle dikkat çekti.2025 NBA Draftı'nın ikinci turu, Phoenix Suns'ın Saint Joseph's Üniversitesi'nden31. sıradan seçmesiyle başladı. Uzun forvet pozisyonunda görev yapan Fleming, güçlü fiziği ve ribaund kabiliyetiyle NBA düzeyinde dikkat çeken bir potansiyele sahip. Suns'ın bu seçimle önümüzdeki yıllarda rotasyonuna derinlik kazandırmak istediği düşünülüyor., 32. sıradan Fransız forvetseçerek Avrupa pazarındaki etkisini sürdürdü. Magic'in bu tercihi, uzun vadede gelişim gösterebilecek genç yeteneklere yatırım yapma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.ise art arda iki seçim yaptı ve Duke Üniversitesi'ndenile Creighton'dankadrosuna kattı. Özellikle Kalkbrenner'ın savunma potansiyeli, Hornets'a pota altında güvenilir bir alternatif sunabilir., Auburn'un tecrübeli pivotu35. sıradan seçerek Joel Embiid'in arkasında gelişime açık bir uzun ekledi. Lakers ise Arkansas çıkışlıyönelerek atletizmi ve savunma esnekliğiyle dikkat çeken bir forveti kadrosuna kattı., Tennessee'den37. sırada seçerek skorer guard rotasyonunu güçlendirdi.ise Marquette forması giyenalarak oyun kurucu/şutör guard bölgesine derinlik kattı.gibi takımlar ise potansiyelli kanat oyuncularına yöneldi. Özellikle Suns'ın Koby Brea hamlesi, hem savunma hem dış şut katkısı arayışının bir yansıması., Stanford'danalarak uzun rotasyonuna Avrupalı bir ekleme yaptı.ise Florida State'in atletik guard/forvetitercih etti., Northwestern'denseçerek savunma odaklı bir forveti kadrosuna kattı. Timberwolves, Avustralya'dan gelen 2.18'lik dev pivotkadrosuna katarak uzun vadeli bir projeye yöneldi.Kentucky'den seçtiğiveMega Superbet takımından aldığıgibi seçimler, Avrupa'dan gelen oyuncuların draftta yükselen değerini bir kez daha ortaya koydu.West Virginia guardıtercih ederken, Cleveland Cavaliers Duke çıkışlı49. sıradan kadrosuna dahil etti.Nevada'danalırken,ise Fransız forvetyöneldi.Avustralya'danve Florida'danile ikinci turu aktif geçirdi., Wisconsin'denalırken, Indiana Pacers Liberty guardıtercih etti.55. sıradaki tercihi Illawarra'danoldu.Draftın son sıralarında iseVCU'danise İtalya temsilcisi Trento forması giyenkadrosuna kattı. Son olarak,Tennessee'denseçerek draftı tamamladı.Rasheer Fleming (Uzun Forvet), Saint Joseph'sNoah Penda (Forvet), FransaSion James (Kısa Forvet), DukeRyan Kalkbrenner (Pivot), CreightonJohni Broome (Pivot), AuburnAdou Thiero (Uzun Forvet) , ArkansasChaz Lanier (Şutör Guard), TennesseeKam Jones (Oyun Kurucu/Şutör Guard), MarquetteAlijah Martin (Şutör Guard), FloridaMicah Peavy (Şutör Guard/Kısa Forvet), GeorgetownKoby Brea (Şutör Guard/Kısa Forvet), KentuckyMaxime Raynaud (Pivot), StanfordJamir Watkins (Şutör Guard/Kısa Forvet), Florida StateBrooks Barnhizer (Kısa Forvet), NorthwesternRocco Zikarsky (Pivot), BrisbaneAmari Williams (Pivot), KentuckyBogoljub Markovic (Uzun Forvet/Pivot), Mega SuperbetJavon Small (Oyun Kurucu), West VirginiaTyrese Proctor (Guard), DukeKobe Sanders (Şutör Guard/Kısa Forvet), NevadaMohamed Diawara (Forvet), FransaAlex Toohey (Kısa Forvet/Uzun Forvet), SydneyJohn Tonje (Kısa Forvet), WisconsinTaelon Peter (Guard), LibertyLachlan Olbrich (Uzun Forvet/Pivot), IllawarraWill Richard (Şutör Guard), FloridaMax Shulga (Guard), VCUSaliou Niang (Şutör Guard/Kısa Forvet), TrentoJahmai Mashack (Guard), Tennessee