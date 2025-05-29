2025 Golden Boy adayları açıklandı! 5 Türk listede

2025 yılı Golden Boy ödülü için 100 kişilik aday listesi kamuoyuyla paylaşıldı.



Geçtiğimiz yılın kazananı Lamine Yamal, reyting puanlamasında listenin başında yer almasına rağmen, ödülü daha önce kazandığı için bu yıl sadece sembolik olarak listeye eklendi.



Yamal'ın ardından reyting sıralamasında ikinci sıraya bir başka Barcelonalı, genç stoper Pau Cubarsí yerleşti. Genç oyuncu, ödülün bu yılki en güçlü adaylarından biri olarak öne çıkıyor.



KENAN YILDIZ İLK 10'DA



Açıklanan 100 kişilik aday listesinde Türkiye'den 5 oyuncu yer aldı. Bu isimlerden yalnızca biri ilk 10'a girmeyi başardı. Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, sıralamada 7. basamakta yer alarak önemli bir başarıya imza attı.



İlk 10'daki oyuncular şu şekilde sıralandı:



1. Lamine Yamal (sembolik)

2. Pau Cubarsí

3. Désiré Doué

4. Myles Lewis-Skelly

5. Warren Zaïre-Emery

6. Dean Huijsen

7. Kenan Yıldız

8. Ethan Nwaneri

9. Geovany Quenda

10. Jorrel Hato



4 TÜRK DAHA LİSTEDE



Kenan Yıldız dışında 4 Türk futbolcu daha listede kendine yer buldu. Real Madrid'de oynayan Arda Güler, 13. sıradan listeye girerken; Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olacak olan Yasin Özcan 79. sırada, Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek 91. sırada, Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy ise 94. sırada yer aldı.



Genç yeteneklerin performansları, yıl sonunda verilecek Golden Boy ödülünün sahibini belirlemede kritik rol oynayacak. Avrupa futbolunun geleceğini şekillendirecek bu liste, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.



