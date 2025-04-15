2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın hakemleri belli oldu

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler açıklandı. Yeni formatıyla ilk kez 32 takımın katılacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Türk hakem yer almayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın hakemleri belli oldu
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15 Nisan 2025 01:48
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler açıklandı.

FIFA'nın açıklamasına göre, 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde ABD'de düzenlenecek turnuvada, FIFA üyesi 41 ülkenin federasyonlarından 35 orta, 58 yardımcı ve 24 video yardımcı hakem görev yapacak.

Yeni formatıyla ilk kez 32 takımın katılacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Türk hakem yer almayacak.

Turnuvanın şampiyonu 125 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak.



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