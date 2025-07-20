2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali başladı

18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), Kuzey Makedonya'da başladı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin açıklamasına göre EYOF'un açılış töreni, başkent Üsküp'teki Jane Sandanski Spor Merkezi'ndeki düzenlendi.
Törende, Türkiye kafilesi adına ay-yıldızlı bayrağı, voleybol milli takımı kaptanı Ceylin Kuyan ile basketbol milli takımı kaptanı Ömer Kutluay taşıdı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin açıklamasına göre EYOF'un açılış töreni, başkent Üsküp'teki Jane Sandanski Spor Merkezi'ndeki düzenlendi.
Törende, Türkiye kafilesi adına ay-yıldızlı bayrağı, voleybol milli takımı kaptanı Ceylin Kuyan ile basketbol milli takımı kaptanı Ömer Kutluay taşıdı.