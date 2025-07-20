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2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali başladı

18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), Kuzey Makedonya'da start verdi.

calendar 20 Temmuz 2025 23:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali başladı
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18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), Kuzey Makedonya'da başladı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin açıklamasına göre EYOF'un açılış töreni, başkent Üsküp'teki Jane Sandanski Spor Merkezi'ndeki düzenlendi.

Törende, Türkiye kafilesi adına ay-yıldızlı bayrağı, voleybol milli takımı kaptanı Ceylin Kuyan ile basketbol milli takımı kaptanı Ömer Kutluay taşıdı.

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