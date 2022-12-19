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2023 ve 2024 Final-Four'un ev sahipleri açıklandı

THY Euroleague yönetimi, 2023 Final-Four'un Litvanya'nın Kaunas şehrinde, 2024 Final Four'un ise Almanya'nın Berlin şehrinde oynanacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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2023 ve 2024 Final-Four'un ev sahipleri açıklandı
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19 Aralık 2022 14:21
THY Euroleague'de önümüzdeki 2 yılın Final-Four organizasyonlarına ev sahipliği yapacak şehirler resmen açıklandı.

Euroleague yönetiminden yapılan açıklamada 2023 yılı Final-Four'a Litvanya'nın Kaunas şehrinin, 2024 yılı Final-Four'a ise Almanya'nın Berlin şehrinin ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Kaunas'ta düzenlenecek olan organizasyonun Zalgirio Arena'da, Berlin'de düzenlenecek olan organizasyonun ise Mercedes-Benz Arena'da oynanacağı ifade edildi. Mevcut sezonu ilgilendiren Kaunas'taki Final-Four'un biletlerinin ise 17 Ocak'ta satışa sunulacağı belirtildi.

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