2023 ve 2024 Final-Four'un ev sahipleri açıklandı

THY Euroleague'de önümüzdeki 2 yılın Final-Four organizasyonlarına ev sahipliği yapacak şehirler resmen açıklandı.



Euroleague yönetiminden yapılan açıklamada 2023 yılı Final-Four'a Litvanya'nın Kaunas şehrinin, 2024 yılı Final-Four'a ise Almanya'nın Berlin şehrinin ev sahipliği yapacağı belirtildi.



Açıklamada ayrıca Kaunas'ta düzenlenecek olan organizasyonun Zalgirio Arena'da, Berlin'de düzenlenecek olan organizasyonun ise Mercedes-Benz Arena'da oynanacağı ifade edildi. Mevcut sezonu ilgilendiren Kaunas'taki Final-Four'un biletlerinin ise 17 Ocak'ta satışa sunulacağı belirtildi.





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