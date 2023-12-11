2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası başlıyor

Manchester City'nin yarı finalden katılacağı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası başlıyor
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11 Aralık 2023 13:24
Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 12 Aralık Salı Günü (yarın) başlayacak.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenecek organizasyona, Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Kenti ve Prens Abdullah el-Faysal stadyumları ev sahipliği yapacak.

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından son lig şampiyonunun mücadele edeceği organizasyonda, ilk tur açılış maçı yarın oynanacak. Bu müsabakada, Suudi Arabistan ekibi El-Ittihad, Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Auckland City'yi (Yeni Zelanda) TSİ 21.00'de Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'nda ağırlayacak.

Bu turu geçen taraf, ikinci turda Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'ni kazanan El-Ehli'nin (Mısır) rakibi olacak.

Organizasyonda, El-Ittihad, Auckland City ve El-Ehli'nin yanı sıra Manchester City (İngiltere), Fluminense (Brezilya), Urawa Red Diamonds (Japonya) ve Leon (Meksika) yer alıyor.

Turnuvaya yarı final aşamasından başlayacak takımlardan Fluminense, ilk maçına 18 Aralık Pazartesi; Manchester City ise 19 Aralık Salı günü çıkacak.

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