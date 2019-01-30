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2023 Afrika Uluslar Kupası Fildişi Sahili'nde düzenlenecek

Bu yılki turnuvanın ev sahipliği elinden alınan Kamerun'un organizasyona 2021'de ev sahipliği yapacak olması nedeniyle Fildişi Sahili'nin organizasyonu düzenleme hakkı 2 yıl ertelendi

Kaynak: AA
2023 Afrika Uluslar Kupası Fildişi Sahili'nde düzenlenecek
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30 Ocak 2019 16:24
Fildişi Sahili, 2023 Afrika Uluslar Kupası'nın ev sahipliğini yapacak.

Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamaya göre, bu yılki turnuvanın ev sahipliği elinden alınan Kamerun'un organizasyona 2021'de ev sahipliği yapacak olması nedeniyle Fildişi Sahili'nin organizasyonu düzenleme hakkı 2 yıl ertelendi.

Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara ile CAF başkanı Ahmad Ahmad'in görüşmesinin ardından imzalanan anlaşma sonrası Fildişi Sahili, iki yıl gecikme nedeniyle Spor Tahkim Mahkemesi'ne açtığı davayı geri çekti.

Böylece, 2023'teki kupayı düzenlemeye hazırlanan Gine, 2025'deki turnuvaya ev sahipliği yapacak.

Organizasyona ev sahipliği yapacak ülkeler 2014'te açıklanmış ancak bu yılki Afrika Uluslar Kupası'nın yapılacağı Kamerun etkinliğe teknik olarak tam hazır olmadığı gerekçesiyle CAF, kupanın Mısır'da yapılmasını kararlaştırmıştı.

21 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde yapılacak 2019 Afrika Uluslar Kupası'na ilk kez 24 ülke katılacak.

 

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