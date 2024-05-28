Alex de Souza, Türkiye'ye geliyor

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, göreve resmen başlıyor.

, Fotoğraf; AA
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Alex de Souza, Türkiye'ye geliyor
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28 Mayıs 2024 09:48
Son güncelleme 28 Mayıs 2024 10:04
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, göreve resmen başlıyor.

Kırmızı-beyazlı ekibin Sergen Yalçın'ın yerine göreve başlayacağını açıkladığı Brezilyalı teknik direktör bu akşam (salı) Antalya'ya iniş yapacak.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Alex de Souza'yı taşıyan uçağın saat 21.30 sularında Türkiye'ye iniş yapması bekleniyor.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Futbolculuk döneminde uzun yıllar Fenerbahçe'de formay giyen Alex de Souza, Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Alex de Souza'nın Antalyaspor'da yardımcılığını ise eski takım arkadaşı Mehmet Aurelio yapacak.



 
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