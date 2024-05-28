Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, göreve resmen başlıyor.Kırmızı-beyazlı ekibin Sergen Yalçın'ın yerine göreve başlayacağını açıkladığı Brezilyalı teknik direktör bu akşam (salı) Antalya'ya iniş yapacak.Alex de Souza'yı taşıyan uçağın saat 21.30 sularında Türkiye'ye iniş yapması bekleniyor.Futbolculuk döneminde uzun yıllar Fenerbahçe'de formay giyen Alex de Souza, Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.Alex de Souza'nın Antalyaspor'da yardımcılığını ise eski takım arkadaşı Mehmet Aurelio yapacak.