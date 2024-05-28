Tete'den Fenerbahçe'ye olay gönderme

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Tete, şampiyonluk kutlamalarının ardından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tete'den Fenerbahçe'ye olay gönderme
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28 Mayıs 2024 10:11
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Tete, şampiyonluk kutlamalarının ardından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Şampiyonluk kupası ile poz veren Tete, Fenerbahçe'ye göndermede bulunarak "11 yıldır bekledikleri kupa!" ifadelerini kullandı.

Tete'nin bu paylaşımı Galatasaray taraftarlarınca sosyal medyada büyük ilgiyle karşılandı.

Galatasaray formasıyla bu sezon 45 maça çıkan Tete, bu maçlarda 3 gol 6 asistlik performans gösterdi.

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