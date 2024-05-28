Beşiktaş'ta en çok süre alan Mert Günok

Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte Beşiktaş'ta bu sezon en çok süre alan isim Mert Günok oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta en çok süre alan Mert Günok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mayıs 2024 11:08
Beşiktaş'ta ligde 32 maçta 2 bin 544 dakika sahada kalan tecrübeli file bekçisi Mert Günok, en fazla süre alan futbolcu oldu.

Mert'i, 29 müsabakada 2 bin 459 dakikayla Gedson takip etti. 34 karşılaşmada 2 bin 346 dakika siyah-beyazlı formayı terleten Necip de bu alanda üçüncü basamakta kendisine yer buldu.

En çok maç oynayan futbolcu unvanı ise Cenk Tosun'da oldu. Cenk Tosun, 34 maçta bin 951 dakika görev aldı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery