Beşiktaş'ta en çok süre alan Mert Günok

Beşiktaş'ta ligde 32 maçta 2 bin 544 dakika sahada kalan tecrübeli file bekçisi Mert Günok, en fazla süre alan futbolcu oldu.
Mert'i, 29 müsabakada 2 bin 459 dakikayla Gedson takip etti. 34 karşılaşmada 2 bin 346 dakika siyah-beyazlı formayı terleten Necip de bu alanda üçüncü basamakta kendisine yer buldu.
En çok maç oynayan futbolcu unvanı ise Cenk Tosun'da oldu. Cenk Tosun, 34 maçta bin 951 dakika görev aldı.
Mert'i, 29 müsabakada 2 bin 459 dakikayla Gedson takip etti. 34 karşılaşmada 2 bin 346 dakika siyah-beyazlı formayı terleten Necip de bu alanda üçüncü basamakta kendisine yer buldu.
En çok maç oynayan futbolcu unvanı ise Cenk Tosun'da oldu. Cenk Tosun, 34 maçta bin 951 dakika görev aldı.