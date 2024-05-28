Joe Worrall, Beşiktaş'a veda etti!

Beşiktaş'a devre arasında kiralık olarak katılan Joe Worrall'ın Siyah-beyazlılarla macerası kısa sürdü.
İngiliz oyuncu Joe Worrall, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Beşiktaş'tan ayrıldığını duyurdu.
Worrall yaptığı paylaşımda, ''Teşekkürler Beşiktaş. Burada harika anılar biriktirdim.'' notunu paylaştı.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Nottingham Forest'tan Beşiktaş'a gelen Worrall, çıktığı 9 maçta 1 gol kaydetti.
İngiliz oyuncu Joe Worrall, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Beşiktaş'tan ayrıldığını duyurdu.
Worrall yaptığı paylaşımda, ''Teşekkürler Beşiktaş. Burada harika anılar biriktirdim.'' notunu paylaştı.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Nottingham Forest'tan Beşiktaş'a gelen Worrall, çıktığı 9 maçta 1 gol kaydetti.
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