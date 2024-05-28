Joe Worrall, Beşiktaş'a veda etti!

İngiliz oyuncu Joe Worrall, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Beşiktaş'tan ayrıldığını duyurdu.

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Joe Worrall, Beşiktaş'a veda etti!
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28 Mayıs 2024 09:53
Son güncelleme 28 Mayıs 2024 17:08
Beşiktaş'a devre arasında kiralık olarak katılan Joe Worrall'ın Siyah-beyazlılarla macerası kısa sürdü.

İngiliz oyuncu Joe Worrall, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Beşiktaş'tan ayrıldığını duyurdu.

Worrall yaptığı paylaşımda, ''Teşekkürler Beşiktaş. Burada harika anılar biriktirdim.'' notunu paylaştı. 

BEŞİKTAŞ KARİYERİ 

Nottingham Forest'tan Beşiktaş'a gelen Worrall, çıktığı 9 maçta 1 gol kaydetti. 

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