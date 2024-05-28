Galatasaray'da yeni sezon mesaisi başlıyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve ekibi, Florya'da toplanarak yeni sezon planlamasına başlayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da yeni sezon mesaisi başlıyor!
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28 Mayıs 2024 09:13
Galatasaray, 24. şampiyonluğunu RAMS Park'ta görkemli bir törenle kutladı.

Sarı-kırmızılı futbolcular şampiyonluk kutlaması sonrası dünyanın dört bir yanına dağılacak. Ancak teknik ekibin tatile çıkması biraz daha vakit alacak.

Okan Buruk ve kurmayları ilk iş olarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak yeni sezon planlaması yapacak.

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