Galatasaray'da yeni sezon mesaisi başlıyor!

Galatasaray, 24. şampiyonluğunu RAMS Park'ta görkemli bir törenle kutladı.
Sarı-kırmızılı futbolcular şampiyonluk kutlaması sonrası dünyanın dört bir yanına dağılacak. Ancak teknik ekibin tatile çıkması biraz daha vakit alacak.
Okan Buruk ve kurmayları ilk iş olarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak yeni sezon planlaması yapacak.
Sarı-kırmızılı futbolcular şampiyonluk kutlaması sonrası dünyanın dört bir yanına dağılacak. Ancak teknik ekibin tatile çıkması biraz daha vakit alacak.
Okan Buruk ve kurmayları ilk iş olarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak yeni sezon planlaması yapacak.