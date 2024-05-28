Beşiktaş'ta gündem teknik direktör

Beşiktaş, sezonun bitmesiyle birlikte teknik adam arayışlarına hız verdi. Yerli adaylar arasında Sergen Yalçın ilk sırada yer alıyor. Yabancıda öne çıkan bir isim bulunmuyor. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fernando Santos'ta olduğu gibi bir sürprize imza atabilir.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta gündem teknik direktör
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28 Mayıs 2024 11:20
Son güncelleme 28 Mayıs 2024 11:22
Beşiktaş'ta tüm gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra Kasımpaşa'ya yenilerek Trendyol Süper Lig'i 6. basamakta tamamlayan Kartal'da teknik adam arayışlarına hız verildi.

Siyah-beyazlı yönetim geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho ile temas kurarken birçok teknik adamın ismi gündeme gelmişti. Buna göre Fernando Santos'un yerine geçici olarak getirilen Serdar Topraktepe'nin görev süresi tamamlandı. Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu, siyah-beyazlı takımı kariyerli bir teknik adama emanet etmek istiyor.

SERGEN YALÇIN, ŞENOL GÜNEŞ

Yeni hoca yerli veya yabancı olabilir. Yerli adaylar arasında Sergen Yalçın ilk sırada bulunuyor. Antalyaspor'la yollarını ayıran Yalçın'ı özellikle siyah-beyazlı taraftarlar yeniden takımın başında görmek istiyor. Güney Kore Milli Takımı ile görüşme halinde olan Şenol Güneş'in üçüncü defa göreve getirilme ihtimali ise bir hayli düşük görünüyor.

SÜRPRİZ OLABİLİR

Yabancı teknik adam konusunda şu an için öne çıkan bir isim yok. Ancak bir süredir yurt dışında görüşmelerde bulunan Başkan Hasan Arat'ın tıpkı Fernando Santos'ta olduğu gibi sürpriz bir hamle yapabileceği de ifade ediliyor.



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