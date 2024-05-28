Boston Celtics, Indiana Pacers'a karşı Gainbridge Fieldhouse'da oynadığı Doğu Konferansı Finalleri playoff serisinin 4. maçında 105-102 galibiyete ulaşarak, seriyi 4-0 kazandı ve NBA Finallerine yükselmeyi başardı.
Jaylen Brown 29 sayı, 6 ribaund, 2 asist, 3 top çalma ve 1 blokla Celtics'e liderlik eden isim oldu. Jayson Tatum 26 sayı, 13 ribaund, 8 asist ve 1 top çalma kaydederken, Jrue Holiday 17 sayı, 9 ribaund ve 2 asistle, Derrick White ise 16 sayı, 4 ribaund, 4 asist, 5 top çalma ve 3 blokla maçı tamamladı.
Jaylen Brown, 29.8 sayı, 5.0 ribaund ve 3.0 asist ortalamalarıyla Doğu Konferansı Finalleri MVP'si seçildi ve Larry Bird ödülünün sahibi oldu.
Pacers tarafında Andrew Nembhard 24 sayı, 10 asist, 6 ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla mücadele etti. Pascal Siakam 19 sayı, 10 ribaund ve 3 asist kaydederken, TJ McConnell 15 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla, Aaron Nesmith 14 sayı, 6 ribaund, 1 asist ve 1 top çalmayla, Obi Toppin ise 12 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla oynadı.
Celtics, bu gece American Airlines Center'da 4. maçı oynanacak Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks serisinin galibini bekliyor.
Jaylen Brown 29 sayı, 6 ribaund, 2 asist, 3 top çalma ve 1 blokla Celtics'e liderlik eden isim oldu. Jayson Tatum 26 sayı, 13 ribaund, 8 asist ve 1 top çalma kaydederken, Jrue Holiday 17 sayı, 9 ribaund ve 2 asistle, Derrick White ise 16 sayı, 4 ribaund, 4 asist, 5 top çalma ve 3 blokla maçı tamamladı.
Jaylen Brown, 29.8 sayı, 5.0 ribaund ve 3.0 asist ortalamalarıyla Doğu Konferansı Finalleri MVP'si seçildi ve Larry Bird ödülünün sahibi oldu.
Pacers tarafında Andrew Nembhard 24 sayı, 10 asist, 6 ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla mücadele etti. Pascal Siakam 19 sayı, 10 ribaund ve 3 asist kaydederken, TJ McConnell 15 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla, Aaron Nesmith 14 sayı, 6 ribaund, 1 asist ve 1 top çalmayla, Obi Toppin ise 12 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla oynadı.
Celtics, bu gece American Airlines Center'da 4. maçı oynanacak Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks serisinin galibini bekliyor.