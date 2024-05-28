Boston Celtics, Indiana Pacers'a karşı Gainbridge Fieldhouse'da oynadığı Doğu Konferansı Finalleri playoff serisinin 4. maçında 105-102 galibiyete ulaşarak, seriyi 4-0 kazandı ve NBA Finallerine yükselmeyi başardı.



Jaylen Brown 29 sayı, 6 ribaund, 2 asist, 3 top çalma ve 1 blokla Celtics'e liderlik eden isim oldu. Jayson Tatum 26 sayı, 13 ribaund, 8 asist ve 1 top çalma kaydederken, Jrue Holiday 17 sayı, 9 ribaund ve 2 asistle, Derrick White ise 16 sayı, 4 ribaund, 4 asist, 5 top çalma ve 3 blokla maçı tamamladı.



Jaylen Brown, 29.8 sayı, 5.0 ribaund ve 3.0 asist ortalamalarıyla Doğu Konferansı Finalleri MVP'si seçildi ve Larry Bird ödülünün sahibi oldu .



Pacers tarafında Andrew Nembhard 24 sayı, 10 asist, 6 ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla mücadele etti. Pascal Siakam 19 sayı, 10 ribaund ve 3 asist kaydederken, TJ McConnell 15 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla, Aaron Nesmith 14 sayı, 6 ribaund, 1 asist ve 1 top çalmayla, Obi Toppin ise 12 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla oynadı.



Celtics, bu gece American Airlines Center'da 4. maçı oynanacak Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks serisinin galibini bekliyor.



