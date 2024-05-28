Fenerbahçe'de tarihi istatistik

Fenerbahçe'de Edin Dzeko, Michy Batshuayi, İrfan Can Kahveci... Fenerbahçe'de bu sezon ligde birçok isim etkili performans sergiledi. Ancak Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski, gol ve asist sayısında çift hanelere ulaşmayı bildi. Sarı-lacivertliler'de en son 1998-99 sezonunda iki oyuncu birden bunu başarmıştı: Baliç ve Moldovan...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de tarihi istatistik
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28 Mayıs 2024 10:48
Son güncelleme 28 Mayıs 2024 11:32
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda birçok isim ligde çok iyi performans sergiledi.

Edin Dzeko 21, İrfan Can Kahveci ve Batshuayi ise 11'er kez ağları sarstı. Ancak kulüp tarihine geçecek istatistikler Dusan Tadic ile Sebastian Szymanski'den geldi.

Her iki oyuncu da ligin son haftasında İstanbulspor karşısında fileleri havalandırdı. Böylece her iki oyuncu da gol ve asist sayısında çift hanelere ulaştı. Sırp yıldız Tadic ligi 10 gol, 14 asist; Szymanski ise 10 gol 12 asistle tamamladı.

25 YIL SONRA BİR İLK

Fenerbahçe'de daha önce iki oyuncunun aynı sezonda gol ve asist dublesi yaptığı son sezon 1998-99'du. Elvir Baliç 17 gol, 13 asistle oynarken, Viorel Moldovan ise 15 gol, 10 asistlik katkı sağladı. Böylece Tadic-Szymanski ikilisi, 25 yıl aradan sonra aynı başarıyı tekrarlamış oldu.

Fenerbahçe'de ligde gol ve asistte çift hanelere ulaşan son futbolcu ise 2010-11 sezonunda 28 kez ağları sarsıp, 16 gol pası veren Alex De Souza'ydı.

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