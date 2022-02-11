2022 Pekin Kış Olimpiyatları 7. gün kazananları

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 6 branşta madalyalar sahiplerini buldu.



Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların 7. gününde, Alp disiplini, kayaklı koşu, biatlon, snowboard, sürat pateni ve skeletonda madalya mücadeleleri yaşandı.



Alp disiplini kadınlar Süper-G yarışında İsviçreli Lara Gut-Behrami, 1.13.51'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Avusturyalı Mirjam Puchner ikinciliği, bir başka İsviçreli sporcu Michelle Gisin üçüncülüğü elde etti.



Biatlon kadınlar 7,5 kilometre sprintte Norveçli Marte Olsbu Roeiseland, 20.44.3'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. İsveçli Elvira Oeberg ikinci, İtalyan Dorothea Wierer üçüncü sırayı aldı.



Kayaklı koşu erkekler 15 kilometre klasikte Finli Iivo Niskanen, 37.54.8'lik derecesiyle ilk sırayı aldı. Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Alexander Bolshunov ikinciliği, Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo üçüncülüğü elde etti.



Sürat pateni kısa mesafe kadınlar bin metrede Hollandalı Suzanne Schulting, 1.28.391 ile altın madalyaya uzandı. Güney Koreli Minjeong Choi en iyi ikinci, Belçikalı Hanne Desmet üçüncü zamana imza attı.



Skeleton erkeklerde Alman Christopher Grotheer, 4.01.01'lik derecesiyle podyumun ilk basamağına çıktı. Grotheer'in vatandaşı Axel Jungk gümüş, Çinli Wengang Yan bronz madalya kazandı.



Erkekler snowboard halfpipe yarışında, Japon Ayumu Hirano 96 puanla podyumun zirvesine çıktı. Avustralyalı James Scotty ikinci, İsviçreli Jan Scherrer üçüncü oldu.



Sürat pateni erkekler 10 bin metrede İsveçli Nils van der Poel, 12.30.74'lük derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Hollandalı Patrick Roest gümüş, İtalyan Davide Ghiotto bronz madalya aldı.



Almanya, madalya sıralamasında zirvede



Oyunların 7. günü sonunda 7 altın, 4 gümüş madalyası bulunan Almanya, zirvedeki yerini korudu.



Genel klasmanda 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalyalı Norveç ikinci, 5 altın, 4 gümüş, 1 bronz madalyaya sahip Hollanda üçüncü sırada yer aldı.





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