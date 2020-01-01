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2020 Hall of Fame töreni, ertelenebilir!

Naismith Memorial Basketbol Hall of Fame 2020 sınıfının kabul töreninin, daha sonraki bir tarih için başlatılması için ertelenebileceği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Naismith Memorial Basketbol Hall of Fame 2020 sınıfının kabul töreninin, daha sonraki bir tarih için başlatılması için ertelenebileceği açıklandı.

Bu yılki sınıf, Kobe Bryant, Tim Duncan ve Kevin Garnett gibi NBA efsanelerini içeriyordu ve 29 Ağustos'ta Springfield'da dahil edilecekti.

Boston Globe'dan Gary Washburn'e göre, Hall CEO'su John Doleva, 2020 ve 2021 sınıfından girecek olanları birleştirmeyeceğini belirtti.

Doleva, "Bu sınıfın kötü şöhreti nedeniyle 2020 sınıfı için ayrı bir etkinliğimiz olacağını netleştirmek istiyorum ve açıkçası her sınıf kendi takdirini hak ediyor. Gelecek takvim yılında iki tören yapma potansiyelimiz var." ifadelerini kullandı.

Beyzbol Hall of Fame töreni de, koronavirüs pandemisine ilişkin kaygılarla 2020 sınıfı için kendi törenini iptal etmişti.


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