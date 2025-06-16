Galatasaray'da Sallai kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Roland Sallai'i sağ bekte kalıcı hale getiriyor.
Okan Buruk, geride kalan sezonun son haftalarında sağ beke geçen Macar futbolcunun performansından memnun kaldı. Başarılı teknik adam, Sallai'ye yeni sezonda da sağ bekte forma vermeyi planlıyor.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 1 asist yaptı.
Okan Buruk, geride kalan sezonun son haftalarında sağ beke geçen Macar futbolcunun performansından memnun kaldı. Başarılı teknik adam, Sallai'ye yeni sezonda da sağ bekte forma vermeyi planlıyor.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 1 asist yaptı.
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