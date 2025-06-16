Faruk Süren: 'Galatasaray doğrusunu yaptı'

Galatasaray'ın eski bşakanı Faruk Süren, A Spor'a açıklamalarda bulundu.
Leroy Sane transferini değerlendiren Faruk Süren, "Galatasaray Yönetimi, hedeflerini koymuş. Tekrar Avrupa'da başarılı olmak. Geçen sezon fazla başarılı olamadık dışarıda yoksa şampiyon olduk tabii ki. Bunun için çalışıyorlar ve doğrusunu yapıyorlar. Transfer, transferin son günü yapılmaz. Önceden yapacaksın, temmuzda sezonu açacaksın ve tüm takım çalışacak. Sezonu açtıktan sonra 5 transfer gelmesi yanlış bir uygulamaydı zaten. Galatasaray, burada da öncülük yaptı. Dolayısıyla sezon biter bitmez, sezon içinde tespit ettiği adaylarla görüşüyor ve işi bitiriyor." dedi.
Okan Buruk ile ilgili görüşleri sorulan Süren, "Çok iyi, çok başarılı. Çok iyi uyum sağladı. Sevecen, cana yakın, otoritesini de kullanıyor. 3 sene üst üste şampiyon oldu. Bu da büyük bir alkışa layıktır diye düşünüyorum." diye konuştu.
Son olarak mevcut yönetimle ilgili konuşan Faruk Süren, "İyi çalışıyorlar. Kontrolü elden kaybetmemek kaydıyla, dengeyi bozmamak, takım içindeki dengeyi ve kulübün dengeyi bozmadan icraatlerine devam ederlerse takdir ediyorum zaten." dedi.
Leroy Sane transferini değerlendiren Faruk Süren, "Galatasaray Yönetimi, hedeflerini koymuş. Tekrar Avrupa'da başarılı olmak. Geçen sezon fazla başarılı olamadık dışarıda yoksa şampiyon olduk tabii ki. Bunun için çalışıyorlar ve doğrusunu yapıyorlar. Transfer, transferin son günü yapılmaz. Önceden yapacaksın, temmuzda sezonu açacaksın ve tüm takım çalışacak. Sezonu açtıktan sonra 5 transfer gelmesi yanlış bir uygulamaydı zaten. Galatasaray, burada da öncülük yaptı. Dolayısıyla sezon biter bitmez, sezon içinde tespit ettiği adaylarla görüşüyor ve işi bitiriyor." dedi.
Okan Buruk ile ilgili görüşleri sorulan Süren, "Çok iyi, çok başarılı. Çok iyi uyum sağladı. Sevecen, cana yakın, otoritesini de kullanıyor. 3 sene üst üste şampiyon oldu. Bu da büyük bir alkışa layıktır diye düşünüyorum." diye konuştu.
Son olarak mevcut yönetimle ilgili konuşan Faruk Süren, "İyi çalışıyorlar. Kontrolü elden kaybetmemek kaydıyla, dengeyi bozmamak, takım içindeki dengeyi ve kulübün dengeyi bozmadan icraatlerine devam ederlerse takdir ediyorum zaten." dedi.
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