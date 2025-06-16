16 Haziran
Chelsea-Los Angeles FC
22:00
17 Haziran
Boca Juniors-Benfica
01:00
17 Haziran
Flamengo-Esperance
04:00
16 Haziran
Drogheda Utd-Shamrock
21:45
16 Haziran
St. Patrick's Athletic-Shelbourne
21:45

Porto, Kulüpler Dünya Kupası'nda Palmeiras'la golsüz berabere kaldı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gecenin maçlarında Porto ile Palmeiras yenişemezken, Botafogo deplasmanda Seattle Sounders'ı 2-1 mağlup etti.

calendar 16 Haziran 2025 13:54
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Porto, Kulüpler Dünya Kupası'nda Palmeiras'la golsüz berabere kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'nda Portekiz temsilcisi Porto, Brezilya ekibi Palmeiras'la 0-0 berabere kaldı.

ABD'nin East Rutherford şehrindeki MetLife Stadı'nda oynanan A Grubu karşılaşmasında Porto ile Palmeiras karşılaştı.

Maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.


Gecenin diğer maçında B Grubu'nda Brezilya temsilcisi Botafogo, ABD ekibi Seattle Sounders'la Seattle'daki Lumen Field Stadı'nda karşılaştı.

Botafogo, maçın 28. dakikasında Jair Cunha'yla öne geçerken 44. dakikada Igor Jesus'la farkı 2'ye çıkardı.

Seattle Sounders, 75. dakikada Cristian Roldan'ın golüyle farkı 1'e indirse de bu gol galibiyet için yeterli olmadı ve karşılaşma 2-1 sona erdi.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.