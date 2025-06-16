NBA efsanesi Michael Jordan, sonbaharda NBA yayın haklarını yeniden devralacak olan NBC Sports'ta özel katkı sağlayacak bir görev üstlenmeye hazırlanıyor.Duyuruyu, sunucu Noah Eagle, Brandon Contes'in Awful Announcing podcast'inde paylaştı.Jordan'ın görev tanımı henüz netleşmemiş olsa da, NBC Sports yöneticisi ve Jordan'ın uzun yıllardır arkadaşı olan Jon Miller'ın bu süreçte etkili olduğu aktarıldı.Eagle, Jordan'ın projeye tamamen dahil olduğunu şu sözlerle anlattı:Eagle, Jordan'ın projeye dahil olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken şu esprili ifadeleri kullandı:Jordan'ın NBC ekibine katılması, hem kanal hem de NBA yayıncılığı açısından yeni bir dönemin habercisi olacak. Bu hamle, lige benzersiz bir yıldız gücü ve derinlik katacak.