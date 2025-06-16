Samsunspor'dan kritik transfer açıklaması!

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Hedef Halk Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu.
Transfer çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyleyen Fuat Çapa, "Yüksel Yıldırım Başkanımızın da vurguladığı gibi, bu süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA'nın finansal kriterleri doğrultusunda, dikkatli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmek zorundayız" diye konuştu.
KAMPA YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ
Kayseri'de gerçekleşecek olan birinci etap kampına kadar kadroyu mümkün olduğunca şekillendirmek istediklerini vurgulayan Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Amacımız, transferi en hızlı ve doğru bir şekilde yönetmek. Teknik heyetimizin eline güçlendirmek ve onlara daha iyi bir çalışma ortamı sunmak için ilk kampa kadar transferin büyük bölümünü tamamlamayı amaçlıyoruz" dedi.
MUTLAKA KALECİ ALACAĞIZ
Kaleci konusuna da değinen Fuat Çapa, "Okan son iki sezondur çok üst düzey bir performans sergiliyor. Bu sezon ligin en fazla gol yemeden maç bitiren kalecisi oldu. Ancak son haftalara üç sarı kartla girdiği için her maçta cezalı duruma düşme veya sakatlanma endişesiyle karşılaşmaları izledik. Bu sebeple mutlaka bir kaleci transferi yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
İKİNCİ ETAP YURT DIŞINDA
İkinci etap kampı hakkında da bilgi veren Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, "İkinci kamp dönemini yurt dışında planlıyoruz. Bunun temel nedeni Avrupa kupalarına en iyi şekilde hazırlanmak ve oyuncu grubunu farklı seviyelerde test edebilmek. Bu sezon hem lig, hem Avrupa, hem de Türkiye Kupası'nda mücadele edeceğiz. O nedenle kamplarımızı çok iyi geçirmemiz gerekiyor" dedi.
BİZE İTİCİ GÜÇ OLDULAR
Kırmızı-Beyazlı taraftarlara da seslenen Fuat Çapa, "Samsunspor taraftarının ne kadar etkili olduğunu bu sezon da bir kez daha gördük. Geriye düştüğümüz maçlarda adeta takımı ayağa kaldıran, son düdüğe kadar savaşmamızı sağlayan itici güç oldular. Amacımız her anlamda onların da beklentilerine karşılık vermek. Yeni sezonda da onlarla birlikte önemli işler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
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