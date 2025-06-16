Samsunspor'dan kritik transfer açıklaması!

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Hedef Halk Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu.



Transfer çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyleyen Fuat Çapa, "Yüksel Yıldırım Başkanımızın da vurguladığı gibi, bu süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA'nın finansal kriterleri doğrultusunda, dikkatli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmek zorundayız" diye konuştu.



KAMPA YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Kayseri'de gerçekleşecek olan birinci etap kampına kadar kadroyu mümkün olduğunca şekillendirmek istediklerini vurgulayan Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa,dedi.Kaleci konusuna da değinen Fuat Çapa,ifadelerini kullandı.İkinci etap kampı hakkında da bilgi veren Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa,dedi.Kırmızı-Beyazlı taraftarlara da seslenen Fuat Çapa,diye konuştu.