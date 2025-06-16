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Kocaelispor'dan Bennasser hamlesi!

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, Samsunspor'dan ayrılan Youssef Aït Bennasser'i kadrosuna katmak istiyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu için görüşmeler sürüyor.

calendar 16 Haziran 2025 12:14
Fotoğraf: Samsunspor.org
Kocaelispor'dan Bennasser hamlesi!
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Samsunspor'un yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Faslı orta saha oyuncusu Youssef Aït Bennasser'e TFF 1. Lig temsilcisi Kocaelispor talip oldu. Kırmızı-Beyazlı kulüple yollarını ayıran Bennasser, yeni sezonda kariyerine farklı bir takımda devam etmeye hazırlanıyor.

Kocaelispor yönetimi, tecrübeli futbolcuyu transfer ederek orta saha hattına tecrübe ve derinlik kazandırmayı amaçlıyor. 2024-2025 sezonunu Samsunspor'da geçiren Bennasser, çıktığı 30 resmi karşılaşmada 1 gol atarken, 2 asistle de takımına katkı sağladı.

Yeşil-Siyahlı kulübün transfer çalışmalarında öncelikli hedeflerden biri olan Bennasser'in durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. (Samsun Gazetesi) 


 

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