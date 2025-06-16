Kocaelispor'dan Bennasser hamlesi!

Samsunspor'un yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Faslı orta saha oyuncusu Youssef Aït Bennasser'e TFF 1. Lig temsilcisi Kocaelispor talip oldu. Kırmızı-Beyazlı kulüple yollarını ayıran Bennasser, yeni sezonda kariyerine farklı bir takımda devam etmeye hazırlanıyor.Kocaelispor yönetimi, tecrübeli futbolcuyu transfer ederek orta saha hattına tecrübe ve derinlik kazandırmayı amaçlıyor. 2024-2025 sezonunu Samsunspor'da geçiren Bennasser, çıktığı 30 resmi karşılaşmada 1 gol atarken, 2 asistle de takımına katkı sağladı.Yeşil-Siyahlı kulübün transfer çalışmalarında öncelikli hedeflerden biri olan Bennasser'in durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. (Samsun Gazetesi)