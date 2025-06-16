Kocaelispor'dan Bennasser hamlesi!

Samsunspor'un yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Faslı orta saha oyuncusu Youssef Aït Bennasser'e TFF 1. Lig temsilcisi Kocaelispor talip oldu. Kırmızı-Beyazlı kulüple yollarını ayıran Bennasser, yeni sezonda kariyerine farklı bir takımda devam etmeye hazırlanıyor.
Kocaelispor yönetimi, tecrübeli futbolcuyu transfer ederek orta saha hattına tecrübe ve derinlik kazandırmayı amaçlıyor. 2024-2025 sezonunu Samsunspor'da geçiren Bennasser, çıktığı 30 resmi karşılaşmada 1 gol atarken, 2 asistle de takımına katkı sağladı.
Yeşil-Siyahlı kulübün transfer çalışmalarında öncelikli hedeflerden biri olan Bennasser'in durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. (Samsun Gazetesi)
Kocaelispor yönetimi, tecrübeli futbolcuyu transfer ederek orta saha hattına tecrübe ve derinlik kazandırmayı amaçlıyor. 2024-2025 sezonunu Samsunspor'da geçiren Bennasser, çıktığı 30 resmi karşılaşmada 1 gol atarken, 2 asistle de takımına katkı sağladı.
Yeşil-Siyahlı kulübün transfer çalışmalarında öncelikli hedeflerden biri olan Bennasser'in durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. (Samsun Gazetesi)
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