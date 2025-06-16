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Aymeric Laporte için 30 milyon euro!

Al Nassr'dan ayrılması beklenen ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Aymeric Laporte için en az 30 milyon euro'luk transfer operasyonu gerekiyor.

calendar 16 Haziran 2025 15:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Aymeric Laporte için 30 milyon euro!
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Al Nassr'dan ayrılması beklenen Aymeric Laporte'nin maliyeti ortaya çıktı.

30 MİLYON EURO

Marca'da yer alan habere göre, İspanyol futbolcu için en az 30 milyon euro'luk transfer operasyonu gerekiyor.

İspanyol basınındaki haberde, Laporte'yi transfer edecek takımın, Al Nassr'a 10-15 milyon euro bonservis bedeli ödemesi gerektiği belirtildi. Marca'daki haberin detaylarında, Laporte'ye de 3 yıllık sözleşme ve yüksek yıllık ücret verilmesiği gerektiği kaydedildi.


Aymeric Laporte, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelmişti. İspanyol basınındaki haberde, 31 yaşındaki futbolcu ile Athletic Bilbao'nun da ilgilendiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Aymeric Laporte'nin kulübü Al Nassr ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Al Nassr'da geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Laporte, 5 kez gol sevinci yaşadı.


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