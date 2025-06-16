İlhan Palut, Rizespor ile imzaladı!

Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile 1 yıllık yeni anlaşma sağlandığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "İstikrarlı şekilde 2 yıldır kulübümüz bünyesinde görevini yürüten İlhan Palut ve ekibini tebrik ediyoruz.Anlaşmanın kulübümüze ve Palut'a hayırlı olmasını diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."



ÇAYKUR RİZESPOR PERFORMANSI



Palut, Karadeniz ekibinde 80 maçta 32 galibiyet, 12 beraberlik ve 36 yenilgi alarak 1.35 puan ortalaması tutturdu.





✍Rizespor, İlhan Palut ile 1 yıllık yeni anlaşma sağlandığını duyurdu. pic.twitter.com/tYyuVcDpM1



— Sporx (@sporx) June 16, 2025