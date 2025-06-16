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Millilerden 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 11 madalya!

17 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 11 madalya kazanarak üst üste 3. kez zirveye çıktı.

calendar 16 Haziran 2025 13:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Millilerden 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 11 madalya!
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Türkiye, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 11 madalya elde etti.

Milliler, başkent Üsküp'te bir hafta süren organizasyonu 1 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalyayla tamamladı.

Organizasyonda 117 puanla zirvede yer alan 17 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.


Şampiyonada madalya kazanan milli güreşçiler şöyle:

- Kadınlar

Altın: Eylem Engin (73 kilo)

Gümüş: Fatma Yılmaz (53 kilo), Özdenur Özmez (61 kilo)

Bronz: Kıymet Rümeysa Tezcan (65 kilo), Zeynep Sucu (69 kilo) 

- Grekoromen

Bronz: İsmail Bereket (80 kilo), Ahmet Enes Uzun (92 kilo)

- Serbest stil

Bronz: Sadık Efe Ateşoğulları (48 kilo), İsmail Mertkollu (65 kilo), Zekeriya Doğan (110 kilo), Ömer Gül (71 kilo)


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