Samsunspor'da Emircan Gürlük iddiası!

Yeni sezonda Süper Lig'in yanı sıra Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da boy gösterecek olan Samsunspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.Kırmızı-Beyazlılar, bu yoğun takvimde derinlik kazanmak amacıyla yabancı transferlerin yanı sıra yerli oyuncularla da temas halinde.Bu doğrultuda, Rusya Premier Ligi ekiplerinden FC Orenburg'da forma giyen Emircan Gürlük ile görüşmelerin başladığı iddia edildi.Henüz 21 yaşında olan sol kanat oyuncusu, 2024-2025 sezonunda FC Orenburg formasıyla ligde 23 karşılaşmada görev alırken 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı.Gürlük'ün toplamda 38 maçta 2 gol, 6 asistlik istatistikle sezonu tamamladığı öğrenildi. (Samsun Gazetesi)