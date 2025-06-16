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Arthur Masuaku, Brestois yolunda!

Beşiktaş'la yollarını ayıran Arthur Masuaku, Ligue 1 ekiplerinden Stade Brestois'in transfer listesine girdi.

calendar 16 Haziran 2025 15:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arthur Masuaku, Brestois yolunda!
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Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku'nun, Ligue 1 ekiplerinden Stade Brestois'e transfer olabileceği iddia edildi.

Masuaku'nun, savunmasını güçlendirmek isteyen Şampiyonlar Ligi katılımcısı Fransız kulübünün radarında olduğu belirtildi.

Beşiktaş'tan önce Valenciennes, Olympiakos ve West Ham formaları da giyen 31 yaşındaki oyuncunun, kariyerinde yeni bir sayfa açması bekleniyor. 


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