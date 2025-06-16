Oturu transferi tehlikede! Hapoel Tel Aviv anlaşması iptal olabilir

Ortadoğu'da yükselen savaş gerilimi, transfer piyasasında önemli belirsizlikler yaratıyor. Bu durumun en dikkat çeken örneklerinden biri Daniel Oturu transferi oldu.SDNA'nın haberine göre, Anadolu Efes forması giyen 26 yaşındaki Amerikalı uzun forvet Daniel Oturu'nun, İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv ile kesin anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Ancak Tel Aviv'deki güvenlik endişeleri nedeniyle bu anlaşma ciddi anlamda riske girdi.Savaş ortamından dolayı oyuncunun, Hapoel Tel Aviv ile olan anlaşmasından geri adım atabileceği iddia ediliyor.Yaşanan gelişmeleri yakından izleyen kulüplerin başında ise Panathinaikos ve Olympiakos geliyor. Yunan temsilcilerinin, Daniel Oturu'yu kadrolarına eklemek istedikleri kaydedildi.Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak Oturu'nun son kararı, EuroLeague transfer pazarının seyrini etkileyebilir.