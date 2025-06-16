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Bodrum, Doğan Erdoğan'ın peşinde!

Bu sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Bodrumspor, Göztepe'den ayrılan Doğan Erdoğan ile ilgileniyor.

calendar 16 Haziran 2025 12:42
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: X.com
Bodrum, Doğan Erdoğan'ın peşinde!
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Süper Lig'e veda eden Bodrum FK, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına hız verdi.

1. Lig'de yeniden güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen yeşil-beyazlıların, geçtiğimiz günlerde Göztepe ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde bulunan ön libero Doğan Erdoğan'ı gündemine aldığı öğrenildi.

28 yaşındaki deneyimli orta saha, geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla 22 resmi maçta görev yaptı. Bu karşılaşmaların 11'ine ilk 11'de başlayan Doğan, 1 gol kaydederken sezonun özellikle ikinci yarısında yedek kulübesinde kaldı ve forma şansı bulmakta zorlandı.


İzmir ekibinin yeni sezonda kadroda düşünmediği Doğan Erdoğan, sarı-kırmızılılarla vedalaşarak yeni tekliflere açık hale geldi.

MASAYA OTURULACAK

Profesyonel kariyerine Samsunspor'da başlayan tecrübeli futbolcu, yurt dışında LASK Linz, FC Juniors ve Fortuna Sittard formaları giyerken, Türkiye'de Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK gibi takımlarda da görev yapmıştı.

Hem tecrübesi hem de orta sahadaki çok yönlü oyun tarzıyla dikkat çeken Doğan Erdoğan, Bodrum FK'nın orta saha rotasyonunda önemli bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

Yeşil-beyazlı yönetimin kısa süre içinde oyuncuyla masaya oturması ve şartları değerlendirmesi bekleniyor. Transferin olumlu seyretmesi halinde, Doğan Erdoğan'ın yeni sezonda Bodrum temsilcisinin formasını giyme ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.


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