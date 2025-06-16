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Göztepe'den Enis Destan hamlesi!

Göztepe'nin, forvet takviyesi Trabzonspor'un golcüsü Enis Destan'ı gündemine aldığı ve kiralama formülüyle kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

calendar 16 Haziran 2025 12:50 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2025 12:52
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: Imago
Göztepe'den Enis Destan hamlesi!
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Trendyol Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Göztepe, transferde rotasını hücum hattına çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un genç golcüsü Enis Destan'ı gündemine aldı.

İzmir ekibinin, 23 yaşındaki santraforu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Oyuncunun da daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

İzmir doğumlu olan Enis, Altınordu altyapısında yetiştikten sonra 2021 yılında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

4 MİLYON EURO


2022-23 sezonunda Warta Poznan'da kiralık olarak forma giyen Enis, geçen sezon Trabzon'da 26 maçta görev aldı. Bu maçlarda 2 gol, 1 asistlik katkı verdi. Karadeniz ekibi ile 2028'e kadar sözleşmesi olan Enis'in güncel piyasa değeri 4 milyon Euro civarında.

Göztepe cephesi, Enis Destan'ı kiralayarak hem ileri uçta alternatif yaratmak hem de İzmirli bir oyuncuyu yeniden şehre kazandırmak istiyor.

Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de dünyaevine giren genç futbolcunun, kariyerine memleketinde devam etme fikrine sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

Göztepe'nin, transferi kısa süre içinde netleştirmek için temaslarını hızlandırdığı belirtildi. 

 

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