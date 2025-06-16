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Kasımpaşa, Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna kattı!

Kasımpaşa son olarak Göztepe'de forma giyen Kubilay Kanatsızkuş'u 2 yıllığına kadrosuna kattı.

calendar 16 Haziran 2025 12:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Kasımpaşa, Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna kattı!
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Süper Lig'de yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Kasımpaşa, kadrosunu Kubilay Kanatsızkuş ile güçlendirdi.

Lacivert-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki santrfor ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kubilay Kanatsızkuş, Kasımpaşa'mızda! Yeni transferimiz Kubilay'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.



PERFORMANSI

28 yaşındaki forvet, geride kalan sezonda Göztepe formasıyla 21 karşılaşmada görev yaptı. Kubilay Kanatsızkuş kaydettiği 5 gol ve 2 asist ile takımına skor katkısı sağladı.


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