Kasımpaşa, Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna kattı!

Süper Lig'de yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Kasımpaşa, kadrosunu Kubilay Kanatsızkuş ile güçlendirdi.



Lacivert-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki santrfor ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kubilay Kanatsızkuş, Kasımpaşa'mızda! Yeni transferimiz Kubilay'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

28 yaşındaki forvet, geride kalan sezonda Göztepe formasıyla 21 karşılaşmada görev yaptı. Kubilay Kanatsızkuş kaydettiği 5 gol ve 2 asist ile takımına skor katkısı sağladı.