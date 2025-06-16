Antalyaspor'da gelecek sezonun haritası çizilecek

11 yabancı futbolcusunun yanı sıra birkaç yerli futbolcuyla da yollarını ayırmayı planlayan Kırmızı-Beyazlılarda büyük zirve bugün yapılacak.



Başkan Sinan Boztepe ile birlikte Futbol Şube Sorumlusu Cesur Akar, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ve sözleşmesini tamamlamasına ve henüz yeni anlaşma imzalamamasına karşın çalışmalarına devam eden Özden Töraydın, bugün bir araya gelecek.



SOMUT ADIMLAR ATILACAK

Transfer komitesinin somut adımlar atmak için bir araya geleceği toplantının ardından gelecek adına net adımların atılması bekleniyor. 2 Temmuz'da başlayacak sezon başı kampı öncesi kadroya önemli takviyeler yapmayı planlayan Akrep'te bu toplantı sonrası strateji belli olacak.Sezon öncesi kamp çalışmaları da yavaş yavaş netleşiyor. İki etap olarak yapılacak kamp çalışmalarının ilk adresi Burdur olacak. Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun Burdur ya da Bolu'yu istemesi üzerine çalışma yapan Kırmızı-Beyazlı yönetim, geçen sezon olduğu gibi yeniden Burdur'da karar kıldı. (Lider Gazete)