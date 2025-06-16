Türkiye, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na uzun yıllar ev sahipliği yapmak istiyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na uzun yıllar ev sahipliği yapabilmek için Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonuna (FIA) teklifte bulunduklarını açıkladı.Başkan Üçlertoprağı, İstanbul Park Pisti'nde TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy ile başkan yardımcıları Faruk Süren, Beyza Avcıoğlu ve C. Onur Sürmeli'nin de katılımıyla basın toplantısı düzenledi.Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı yeniden Türkiye'ye getirmek üzere devlet yetkilileri tarafından 3 ay önce görevlendirildiklerini belirten Eren Üçlertoprağı,ifadelerini kullandı.Türkiye'nin otomobil sporlarında büyük bir prestije sahip olduğunun altını çizen başkan Üçlertoprağı,şeklinde konuştu.Eren Üçlertoprağı, İstanbul Park Pisti'nin işletmesini devraldıklarını belirterek, önemli iyileştirme çalışmaları yapmaları gerektiğini kaydetti.Aldıkları sorumluluğun farkında olduklarını vurgulayan Üçlertoprağı,diye görüş belirtti.İstanbul Park Pisti'nin son durumuyla ilgili de bilgi veren başkan Üçlertoğrağı,değerlendirmesinde bulundu.