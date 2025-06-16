16 Haziran
Chelsea-Los Angeles FC
22:00
17 Haziran
Boca Juniors-Benfica
01:00
17 Haziran
Flamengo-Esperance
04:00
16 Haziran
Drogheda Utd-Shamrock
21:45
16 Haziran
St. Patrick's Athletic-Shelbourne
21:45

Edin Dzeko, Fiorentina ile anlaştı!

Fenerbahçe ile sözleşmesi soma eren Edin Dzeko, Fiorentina ile 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

calendar 16 Haziran 2025 12:38 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2025 12:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Edin Dzeko, Fiorentina ile anlaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

La Gazzetta'nın haberine göre Boşnak golcü, Fiorentina ile 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

Sezon başına 2 milyon Euro ve bonuslar kazanacak olan Edin Dzeko'nun kısa süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.

KARİYERİ

37 yaşındaki futbolcu kariyerine ülkesi Bosna Hersek'in Zeljeznicar kulübünde başladı; ardından Teplice, Wolfsburg, Manchester City, Roma, Inter ve son olarak Fenerbahçe formalarını giydi.

PERFORMANSI

Tecrübeli santrfor geçtiğimiz sezon sarı lacivertli forma ile çıktığı 53 maçta 21 gol 7 asistlik katkı sağladı.




>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.