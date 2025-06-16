Edin Dzeko, Fiorentina ile anlaştı!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.



La Gazzetta'nın haberine göre Boşnak golcü, Fiorentina ile 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.



Sezon başına 2 milyon Euro ve bonuslar kazanacak olan Edin Dzeko'nun kısa süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.



KARİYERİ



37 yaşındaki futbolcu kariyerine ülkesi Bosna Hersek'in Zeljeznicar kulübünde başladı; ardından Teplice, Wolfsburg, Manchester City, Roma, Inter ve son olarak Fenerbahçe formalarını giydi.



PERFORMANSI



Tecrübeli santrfor geçtiğimiz sezon sarı lacivertli forma ile çıktığı 53 maçta 21 gol 7 asistlik katkı sağladı.







