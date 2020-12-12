19'luk genç yıldız Bursaspor'u 3 puana taşıdı

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Bursaspor ile Samsunspor, Bursa Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Ev sahibi maçı 3-0 kazandı.



Bursaspor'un golleri 20. ve 37. dakikalarda 19 yaşındaki genç isim Batuhan Kör'den geldi. 3. gol ise 84. dakikada Çağatay Yılmaz'dan geldi.



Ev sahibi ekipte Özer Hurmacı, 61. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte Bursaspor, ligdeki puanını 20'ye yükseltti. Samsunspor ise 13 maç sonunda 21 puanda kaldı.



TFF 1. Lig'in 15. haftasında Bursaspor, İstanbulspor deplasmanına gidecek. Samsunspor ise aynı haftada Balıkesirspor deplasmanıa gidecek.



