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19 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nı 4. tamamladık

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Polonya'ya 3-0 kaybederek Dünya Şampiyonası'nı dördüncülükle tamamladı.

calendar 13 Temmuz 2025 17:49 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2025 18:08
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
19 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nı 4. tamamladık
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19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda dördüncü oldu.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan üçüncülük maçında Türkiye, Polonya ile karşı karşıya geldi.

Rakibine 25-19, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, dünya dördüncüsü olarak turnuvayı tamamladı.

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